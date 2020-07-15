الفتلاوي: نتمنى النجاح للحملة الحكومية لفرض سيطرة الدولة على المنافذ

اعربت رئيس كتلة ارادة حنان الفتلاوي، الاربعاء، عن املها بنجاح الحملة الحكومية لفرض سيطرة الدولة على المنافذ.
وقالت الفتلاوي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "على مدى سنوات والعراق يخسر اموال طائلة بسبب الفساد والمافيات في المنافذ الحدودية"، مبينة انه "آن الاوان ان تفرض الدولة سلطتها عليها وتوقف نزيف الاموال منها".
واضافت ان "البلد اليوم بأمس الحاجة لهذه الايرادات لدعم الموازنة"، مشيرة الى "اننا نتمنى النجاح للحملة الحكومية لفرض سيطرة الدولة على المنافذ".
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