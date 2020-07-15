العراق يسجل أعلى حالات شفاء من كورونا

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"الخليج 365" من لندن: فيما أعلن العراق تسجيله خلال 24 ساعة الماضية اعلى حالات شفاء من فيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد فقد اغلقت سلطاته اليوم صالات الروليت والقمار والنوادي الليلة في بغداد ضمن جهود مكافحة الفيروس بينما توفي 25 شخصا وأصيب 31 الفا آخر من الملاكات الصحية بالمرض.

فقد أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء تماثل 3784 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء في أعلى حالات الشفاء المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء في البلاد في 24 فبراير الماضي ليرتفع المجموع الكلي لحالات الشفاء إلى 50782 حالة في عموم البلاد.

وأشارت في بيان تابعته ""الخليج 365"" الى انها أتمت فحص 15540 نموذجا في جميع المختبرات المختصة في البلاد لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 713552 فحصا... موضحة تسجيلها ايضا 2022 إصابة جديدة بالفيروس ليصل مجموع الإصابات الى 81757 إصابة.

واضافت أنه تم ايضا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 95 وفاة لترتفع بذلك حالات الوفيات منذ ظهور الوباء في البلاد الى 3345 وفاة.. مبينة ان عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حاليا يبلغ 27630 بينهم 396 بحالة خطرة.

اغلاق صالات القمار والنوادي الليلية

وأعلنت السلطات العراقية الثلاثاء عن إغلاق صالات الروليت والقمار والنوادي الليلية في بغداد ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الاستخبارات العسكرية في وزارة الداخلية انه استنادا الى قرارات خلية الأزمة وللحد من انتشار فيروس كورونا في العاصمة فقد نفذت مفارزها أوامر بغلق صالات القمار والروليت والنوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية في عدد من الفنادق والصالات".

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واشارت الى انه قد تم أخذ تعهدات رسمية من أصحاب تلك المهن بالالتزام بتوجيهات لجنة الازمة، موضحة ان إنجاز هذه الخطورة قد تمت بالتعاون مع الشرطة الاتحادية.

‎⁨طائرة تركية تحمل مساعدات طبية تصل الى بغداد لمواجهة جائحة كورونا⁩

ضحايا الجيش الابيض

على الصعيد نفسه، كشفت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان عن وفاة 25 من اعضاء الملاكات الصحية العراقية خلال مواجهتها للفيروس. وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح صحفي انه اضافة لذلك فقد أصيب أكثر من 31 ألفا آخرين من العاملين بمجال الصحة من أطباء وممرضين منذ ظهور الوباء في العراق. وبالترافق مع ذلك تسلم العراق اليوم الدفعة الثانية من المساعدات التركية الطبية مكونة من حوالي مليون قطعة من موادّ طبية وقائية لمواجهة كورونا.

واكدت الخارجية العراقية في بيان تابعته ""الخليج 365"" وصول شحنة مساعدات طبية تركية بالتنسيق مع وزارة الصحّة ضمن جملةً من الإجراءات العاجلة في مجال تلقّي المُساعَدات والمُبادَرات الطبّية الوقائيّة التي تُقدّمها بعض الدول الصديقة وبعض المُتبّرعين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أن الشحنة تضم كمامات وبدلات وقائية ومناظير جراحية وواقيات الوجه تصل لحوالى مليون قطعة. وهذه هي الشحنة الثانية من المساعدات التركية التي تصل الى بغداد خلال اسبوعين.

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