مكافحة الارهاب يعلن قتل 6 'ارهابيين' بعملية امنية جنوب كركوك

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاربعاء، عن قتل ستة "ارهابيين" بعملية امنية جنوب كركوك.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "فجر اليوم الأربعاء شرعت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي بعملية أمنية في وادي الشاي جنوب مُحافظة كركوك تمكن فيها أبطالُنا من قتل (٦) إرهابيين من فلول عصابات داعـش الإرهابية".
وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن أيضاً من إلقاء القبض على عنُصر إرهابي في منطقة أبو غريب غرب بغداد و(٣) عناصر آخرين من الشبكات الإرهابية التابعة لعصابات داعـش في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد".
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