افادت وسائل اعلام، الاربعاء، بوقوع انفجار داخل "مستودع ذخيرة" شمال شرق سوريا. وذكرت "روسيا اليوم" ان "انفجارا وقع في مستودع ذخيرة تابع لـقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا". وأضافت أن "الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي يدعى (مجرجع) وراء محلج الحسكة، ناتج عن ارتفاع الحرارة".



واشارت الى ان "سلسلة انفجارات حدثت في المستودع في أقصى شمال غرب مدينة الحسكة". واشارت الى ان "سلسلة انفجارات حدثت في المستودع في أقصى شمال غرب مدينة الحسكة". هذا ولا يعرف حصيلة المصابين أو الضحايا حتى الآن.



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