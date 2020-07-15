تفاصيل زيارة الفريق حامد الحسيني لنادي الحدود الرياضي

وذكر بيان لنادي الحدود، إن "قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، زار مقر نادي الحدود الرياضي وكان في استقباله رئيس الهيئة الإدارية العميد فؤاد ناصر ونائبه صفاء عباس وامين السر حازم تيمور".وأضاف ان "رئيس الهيئة الإدارية، قدم وصفاً تفصيلياً عن مراحل التطور التي مر بها النادي مؤخراً ، وفي كافة الجوانب الفنية والإدارية ،والعمل المتواصل من قبل كافة اعضاء الهيئة الإدارية وملاكات النادي المختلفة رغم الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد ، والذي كان دافعاً كبيراً لهم للعمل وتغيير شكل النادي نحو الافضل ، وهو ما سيشكل عاملاً رئيسياً في نجاح فرق النادي قبل بداية المنافسات الرياضية والتي من المؤمل انطلاقها قريباً بعون الله".وتابع "فيما يخص البنى التحتية للنادي، فقد استمع الفريق حامد الحسيني لإيجاز بمراحل العمل قدمه امين سر النادي حازم تيموز بدءاً بملعب تدريب فرق كرة القدم والذي يشمل تغيير التربة وعمل شبكة مرشات وإنشاء مبازل لتصريف المياه وفرش ارضية الملعب بالعشب الطبيعي وبمواصفات عالية الجودة ، وانجاز بقية الملحقات التابعة للملعب، اضافة الى انشاء قاعة الالعاب القتالية لفرق المصارعة والكيك بوكسنغ والجوجيتسو".

وبين أن "قائد قوات حرس الحدود على مراحل انشاء السياج الامني المحيط بالنادي ومنظومة الكاميرات الحديثة التي ستستخدم فيه اضافة الى تصميم البوابة الرئيسية للنادي".

واعرب الفريق حامد الحسيني وفقاً للبيان عن "ارتياحه لما تقدمه فرق النادي المختلفة من مستويات مميزة وحصدها الانجازات المختلفة في المشاركات المحلية والخارجية وبارك الجهود التي تبذلها ادارة النادي في سبيل الارتقاء بالنادي الى اعلى المستويات رغم المصاعب التي تواجههم واخرها جائحة كورونا".

وابدى الحسيني دعمه لعمل "الادارة وتذليل كافة العقبات كي يخرج النادي بأجمل حلة واكثر تطوراً وهو ماسينعكس إيجاباً على نتائج فرق ورياضيي النادي مستقبلاً".

