اسماء المدراء في ام قصر الذين تم تغييرهم بأمر من الكاظمي

كشفت وكالة الانباء العراقية، الاربعاء، عن اسماء المدراء في ام قصر الذين تم تغييرهم بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقالت الوكالة أنه "تم تغيير حميد حسين علي، مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود، مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم، مدير مركز ام قصر الاوسط، ومؤيد ياسين عبد الجبار، مدير كمرك بوابة البصرة".



وكان مصدر مطلع افاد، اليوم الاربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطاح بثمانية من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر.

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