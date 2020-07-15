الكاظمي: سنطبق الأتمتة في الكمارك والضرائب وسنعلن قريباً عن موعد الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، أنه سيتم تطبيق الأتمتة في الكمارك والضرائب، مؤكداً أنه سيعلن قريباً عن موعد إجراء الانتخابات.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في محافظة البصرة اليوم، "مصممون على أن تستعيد البصرة دورها الريادي والبصرة يجب أن تُعامل بما تستحق بوصفها عموداً أساسياً في الدولة".
وأضاف أن "موانئ البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون وسنطبق الأتمتة الإلكترونية في كل إجراءات الكمارك والضرائب"، مشيراً الى أنه "بعد أيام سنعلن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية وستنال عوائلهم كل استحقاقاتهم".
ولفت الكاظمي "سنعلن قريبا عن موعد لإجراء الانتخابات"، مشدداً بالقول "على كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة".
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