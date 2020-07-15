اوصت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، بضرورة شمول الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة. وقالت اللجنة بحسب وكالة الانباء العراقية، "اوصينا بضرورة شمول الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة وهدف اللجان التحقيقية هو البحث عن أموال الوزارات المنهوبة ومصيرها وأسباب ضياعها". وأضافت أن "الوزارات كانت مقسمة طوال السنوات المنصرمة"، مشيرة الى أن "الأمور بدأت تتضح حاليا في ظل وجود وزراء مستقلين ورغبة في المحاسبة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة النيابية توصي بضرورة شمول الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.