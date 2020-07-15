نائب يدعو مجلس الوزراء لعقد جلسة في صلاح الدين

دعا النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبدالصمد السامرائي، الاربعاء، مجلس الوزراء الى عقد جلسة في المحافظة لتكون منطلقاً لإعمار المحافظات المحررة كما كانت منطلقاً لتحريرها.
وأكد أن "أوضاع المحافظات المحررة ازدادت تردياً يوماً بعد آخر بسبب إهمال الحكومة السابقة وعدم تلبية متطلبات إعمارها، إضافة إلى استشراء الفساد فيها مما يستدعي إجراءات حازمة وجادة لإعمارها وتحسين الأوضاع فيها".
ودعا السامرائي إلى "ضرورة توحيد القرار الأمني في محافظة صلاح الدين وإشراك أبنائها من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في إدارة ملفها الأمني، وإخراج القوات العسكرية بجميع صنوفها إلى خارج المدن وإيكال فرض الأمن فيها لشرطتها المحلية والأجهزة الاستخبارية بدلاً من مظاهر العسكرة التي فرضتها ظروف الحرب على تلك المدن".
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