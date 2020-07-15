نائب يدعو مجلس الوزراء لعقد جلسة في صلاح الدين

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "يدعو رئيس مجلس الوزراء إلى زيارة مدينة سامراء ومحافظة صلاح الدين وأن يعقد مجلس الوزراء إحدى جلساته فيها، وأن تطلق الحكومة خلال الجلسة حملةً لإعمار المحافظات المحررة مثلما انطلقت منها العمليات الحربية لتحريرها من يد الإرهاب الداعشي".وأكد أن "أوضاع المحافظات المحررة ازدادت تردياً يوماً بعد آخر بسبب إهمال الحكومة السابقة وعدم تلبية متطلبات إعمارها، إضافة إلى استشراء الفساد فيها مما يستدعي إجراءات حازمة وجادة لإعمارها وتحسين الأوضاع فيها".

ودعا السامرائي إلى "ضرورة توحيد القرار الأمني في محافظة صلاح الدين وإشراك أبنائها من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في إدارة ملفها الأمني، وإخراج القوات العسكرية بجميع صنوفها إلى خارج المدن وإيكال فرض الأمن فيها لشرطتها المحلية والأجهزة الاستخبارية بدلاً من مظاهر العسكرة التي فرضتها ظروف الحرب على تلك المدن".