الكاظمي يطيح بثمانية من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر

افاد مصدر مطلع، الاربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطاح بثمانية من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكاظمي اطاح على هامش زيارته للبصرة اليوم، بـ 8 من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ووصل الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى محافظة البصرة وعقد جلسة مجلس الوزراء هناك.
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