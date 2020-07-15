الكاظمي يطيح بثمانية من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكاظمي اطاح على هامش زيارته للبصرة اليوم، بـ 8 من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووصل الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى محافظة البصرة وعقد جلسة مجلس الوزراء هناك.