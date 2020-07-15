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الكاظمي يطيح بثمانية من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر

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افاد مصدر مطلع، الاربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطاح بثمانية من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكاظمي اطاح على هامش زيارته للبصرة اليوم، بـ 8 من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووصل الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى محافظة البصرة وعقد جلسة مجلس الوزراء هناك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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