اكدت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت 7.5 مليون برميل إلى 531.69 مليون برميل الأسبوع الماضي. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن "مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل إلى 248.54 مليون برميل الأسبوع الماضي". وأشارت إلى أن "مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة ارتفعت 126 ألف برميل الى 656.15 مليون برميل".



وصعدت أسعار النفط بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تظهر هبوطا أكبر من المتوقع في المخزونات. وصعدت أسعار النفط بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تظهر هبوطا أكبر من المتوقع في المخزونات. وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 43.12 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.51% عن سعر التسوية السابق. في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40.49 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر الإغلاق السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعود اسعار النفط عالمياً.. بعد هبوط مخزونات الخام الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.