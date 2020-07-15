الأمن النيابية: الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع الإقليم لإدارة المنافذ

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، ان الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع الإقليم لإدارة المنافذ الحدودية. ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن اللجنة قولها، ان "المنافذ الحدودية لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية وتنظيمها ضرورة ملحة". واضافت ان "الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع حكومة الإقليم لإدارة المنافذ الحدودية".



واوضحت اللجنة، ان " التعامل السابق في المنافذ أضر بالموارد الاقتصادية للعراق". واوضحت اللجنة، ان " التعامل السابق في المنافذ أضر بالموارد الاقتصادية للعراق". واشارت الى ان "حكومة الإقليم مستعدة للاتفاق مع بغداد حول إدارة المنافذ الحدودية"، مؤكدة ان "هناك زيارة لوفد كردي محتملة إلى بغداد لإكمال الحوارات".

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