'أوبك+' توافق على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءاً من آب

وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+"، على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءاً من شهر آب المقبل.

وأكد مصدر في تصريح نقلته وكالة "رويترز" أن "أوبك+" ستعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 18 آب. إلى ذلك، أظهر بحث لـ"أوبك+" أن "موجة قوية" ثانية لفيروس كورونا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على النفط في 2020 بمقدار 11 مليون برميل يوميا، مقارنة مع انخفاض قدره 9 ملايين برميل يوميا في التوقعات الحالية.

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