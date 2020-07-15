كورونا.. حصيلة يومية قياسية بالولايات المتحدة وتجارب نهائية للقاح جديد

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضررا بالوباء ارتفع إلى 3 ملايين و420 ألف شخص، توفي منهم لغاية اليوم 136 ألفا و432، بينهم 850 فارقوا الحياة في غضون الساعات الـ24 الماضية.وما تزال البرازيل في المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات، وذلك بمليون و931 ألفا و204 إصابات بحسب موقع ورلد ميتر المتخصص برصد ضحايا كورونا في العالم، فيما بلغ عدد المتوفين أكثر من 74 ألفا.

وقفزت الهند إلى المرتبة الثالثة عالميا متجاوزة بذلك روسيا، حيث تجاوز عدد المصابين 937 ألفا.

وفي تطور إيجابي، أعلنت شركة الأدوية الأميركية "موديرنا" Moderna أن التجارب السريرية للقاحها المضاد لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز الجاري، لتكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة المتقدمة.



ويضع هذا الإعلان الشركة في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل إلى لقاح مضاد للوباء.

وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، سيتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواء وهميا.