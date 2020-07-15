كورونا.. حصيلة يومية قياسية بالولايات المتحدة وتجارب نهائية للقاح جديد

سجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء 63 ألفا و262 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتكون -وبفرق شاسع عن سائر دول العالم- البلد الأكثر تضررا من هذه الجائحة، يأتي ذلك فيما يدخل لقاح شركة "موديرنا" المرحلة النهائية للتجارب السريرية نهاية الشهر الجاري.
وما تزال البرازيل في المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات، وذلك بمليون و931 ألفا و204 إصابات بحسب موقع ورلد ميتر المتخصص برصد ضحايا كورونا في العالم، فيما بلغ عدد المتوفين أكثر من 74 ألفا.
وقفزت الهند إلى المرتبة الثالثة عالميا متجاوزة بذلك روسيا، حيث تجاوز عدد المصابين 937 ألفا.
وفي تطور إيجابي، أعلنت شركة الأدوية الأميركية "موديرنا" Moderna أن التجارب السريرية للقاحها المضاد لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز الجاري، لتكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة المتقدمة.
ويضع هذا الإعلان الشركة في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل إلى لقاح مضاد للوباء.
وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، سيتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواء وهميا.
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