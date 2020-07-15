صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للاصابات الـ'298' المسجلة اليوم

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صحة الرصافة سجلت اليوم 298 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:. • مدينة الصدر 141 حالة ضمن محلات 509, 519, 521, 526, 527, 517, 513, 530, 532, 524, 536, 540, 563, 557, 549, 553, 555, 551, 550, 571, 544, 548, 571, 565, 569, 547, 562, 567, قطاعات 38, 50, 29, 10, 62, 43, 36, 3, 61, 19, صفر,

• بسماية حالة واحدة عمارة 104

• الكرخ القادسية حالة واحدة محلة 604

• سبع قصور حالة واحدة

• المشتل حالة واحدة محلة 751

• الكرخ حي الجامعة حالتين محلة 635,

• السعدون حالة واحدة محلة 101

• الكرخ المنصور حالة واحدة

• الطالبية حالة واحدة

• الزعفرانية 21 حالة محلة 954, 964, 957, 962, 977, 928, 966, قرب جامع الصدرين

• البلديات 15 حالة محلة 762, 728, ,744

• الكرخ حي الخضراء حالة واحدة محلة 639

• النهروان حالتين الزراعي

• الامين 10 حالات محلة 735, 745, 733, الامين الثانية

• الشعب 30 حالة محلة 335, 337, 351, 325, 327, 351, 357, حي اور, حي المهدي, حي سومر, البنوك

• الحسينية 6 حالات محلة 227, 221, 220

• حي البتول حالة واحدة

• دور الجلود حالة واحدة

• الشماعية حالة واحدة محلة 758

• الكريعات الة واحدة محلة 336

• المدائن حالة واحدة

• الرشاد حالة واحدة

• حي النصر حالة واحدة محلة 773

• الكرخ البياع حالتين محلة 863, 850

• الكرخ الحرية حالتين 416

• حي النضال حالة واحدة محلة 103

• الكرادة 9 حالات محلة 909, 925, 907,

• جسر ديالى 6 حالات محلة 104, الوردية, الزراعي

• الاعظمية 5 حالات محلة 310, 303, 312,

• العبيدي 4 حالات محلة 723, 762, 755, الكفاءات

• بغداد الجديدة 7 حالت محلة 706, الزراعي, الغدير

• شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 506, 503

• حي الصحفيين حالة واحدة

• المعامل حالتين محلة 779, الباوية

• محافظة كربلاء حالة واحدة

• القاهرة حالتين محلة 313, 307

• شارع المغرب حالة واحدة محلة 306

• الراشدية حالة واحدة

• الكرخ السيدية حالة واحدة محلة 821

• الكرخ الاربع شوارع حالة واحدة

• حي الزهراء حالتين محلة 759 • بسماية حالة واحدة عمارة 104• الكرخ القادسية حالة واحدة محلة 604• سبع قصور حالة واحدة• المشتل حالة واحدة محلة 751• الكرخ حي الجامعة حالتين محلة 635,• السعدون حالة واحدة محلة 101• الكرخ المنصور حالة واحدة• الطالبية حالة واحدة• الزعفرانية 21 حالة محلة 954, 964, 957, 962, 977, 928, 966, قرب جامع الصدرين• البلديات 15 حالة محلة 762, 728, ,744• الكرخ حي الخضراء حالة واحدة محلة 639• النهروان حالتين الزراعي• الامين 10 حالات محلة 735, 745, 733, الامين الثانية• الشعب 30 حالة محلة 335, 337, 351, 325, 327, 351, 357, حي اور, حي المهدي, حي سومر, البنوك• الحسينية 6 حالات محلة 227, 221, 220• حي البتول حالة واحدة• دور الجلود حالة واحدة• الشماعية حالة واحدة محلة 758• الكريعات الة واحدة محلة 336• المدائن حالة واحدة• الرشاد حالة واحدة• حي النصر حالة واحدة محلة 773• الكرخ البياع حالتين محلة 863, 850• الكرخ الحرية حالتين 416• حي النضال حالة واحدة محلة 103• الكرادة 9 حالات محلة 909, 925, 907,• جسر ديالى 6 حالات محلة 104, الوردية, الزراعي• الاعظمية 5 حالات محلة 310, 303, 312,• العبيدي 4 حالات محلة 723, 762, 755, الكفاءات• بغداد الجديدة 7 حالت محلة 706, الزراعي, الغدير• شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 506, 503• حي الصحفيين حالة واحدة• المعامل حالتين محلة 779, الباوية• محافظة كربلاء حالة واحدة• القاهرة حالتين محلة 313, 307• شارع المغرب حالة واحدة محلة 306• الراشدية حالة واحدة• الكرخ السيدية حالة واحدة محلة 821• الكرخ الاربع شوارع حالة واحدة• حي الزهراء حالتين محلة 759 واوضح الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 13188 توفي منهم 788 فيما اكتسب الشفاء 9399 ومتبقي قيد العلاج 3001".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للاصابات الـ'298' المسجلة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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