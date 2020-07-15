جبهة الانقاذ والتنمية تصدر بيانا بشان اعتقال مزهر

اصدرت جبهة الانقاذ والتنمية، الاربعاء، بيانا بشان اعتقال عضو مجلس محافظة الانبار السابق مزهر حسن الملا خضر، فيما دعت الى ضرورة احترام الرأي الآخر وحق صاحبه في التعبير عنه.

وقالت الجبهة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "امام التحديات والأزمات التي يواجهها بلدنا العزيز، ما احوجنا الى التآزر والتعاون وتصويب الاتجاه عبر محاربة الفساد والارهاب بأشكاله كافة، بدل تشتيت الجهد والاتجاه بالبحث عن طرق وأساليب لا تقود الا الى تهشيم الجهد الجمعي وخلق أعداء من اجل ارضاء نوازع شخصية وفرض قيود على الرأي الآخر حتى وإن كان صاحبه من الرجال المقاومين للارهاب المضحين من اجل الوطن".

واضافت "ليس جائزا ان تستغل السلطة والمواقع والمناصب في اتجاه قمع الحريات الشخصية، وإسكات اي شكل من أشكال المعارضة الإيجابية التي تنتقد بهدف الإصلاح، وهذا للأسف الشديد ما جرى لمزهر حسن الملا خضر عضو مجلس محافظة الانبار السابق حيث تمت مداهمة بيته واعتقاله على خلفية آراء عبر عنها في صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي".

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واطدت ان "عملية اعتقال مزهر وبالشكل الذي تمت فيه ترسل رسالة سلبية للغاية للمواطنين قوامها ان البعض بدأ يضيق بأية عبارة تنتقد تصرفا ما، ويعتقد ان من حقه ممارسة قمع المواطنين والشخصيات المؤثرة عبر هذا الأسلوب المرفوض اخلاقيا وقانونيا".

ودعت الجبهة "السلطات الى معالجة هذه الحالة، ووقف تأثيراتها السلبية، وتداعياتها على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور"، مشددة على "ضرورة احترام الرأي الآخر وحق صاحبه في التعبير عنه".