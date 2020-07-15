عضو بالتربية النيابية يتحدث عن امتحانات السادس اعدادي

اكد عضو لجنة التربية البرلمانية عباس الزاملي، الاربعاء، ان امتحانات السادس الاعدادي ستجري بموعدها المقرر بالثامن من الشهر المقبل، فيما دعا الطلبة لعدم الالتفات الى التصريحات المختلفة التي تحاول تشتيت انتباهم عن التركيز على واجباتهم.

وقال الزاملي في حديث للسومرية نيوز، انه "بالنظر لوجود تصريحات كثيرة تخص طلبة السادس الاعدادي، وما يخص المعدل التراكمي فاننا نهيب بالطلبة بان الامتحانات ستكون في وقتها المقرر بالثامن من شهر اب المقبل"، مبينا ان "وزارة التربية لديها كافة الاجراءات بالتنسيق مع خلية الازمة لترتيب وضع الطلبة من الجانب الصحي وتوفير كافة المستلزمات للحفاظ على سلامة حياة الطلبة واجراء الامتحانات هو امر ضروري جدا ومهم جدا كونه يحدد مصير طلبة السادس الاعدادي".

ودعا الزاملي "الطلبة للاتزام بهذا الموعد وعدم الالتفات الى التصريحات التي قد تشتت افكارهم"، مشيرا الى "اننا لدينا تنسيق عالي مع وزارة التربية بهذا الخصوص لاجراء الامتحانات في موعدها المحدد لتحديد مصيرهم الدراسي".