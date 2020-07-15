اندلاع حريق داخل سبع سفن في ميناء بوشهر جنوب ايران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاربعاء، باندلاع حريق داخل سبع سفن في ميناء بوشهر جنوب ايران. وذكرت وكالة "تسنيم"، ان" حريقا اندلع في ميناء بوشهر بجنوب إيران ادى الى اشتعال النيران في 7 سفن على الأقل". واضافت ان" الحريق في الميناء لم يسفر عن سقوط ضحايا". وتحدثت وسائل إعلامية مؤخراً عن عدد من الحرائق نشبت في مناطق متفرقة من إيران، آخرها انفجار خزان للغاز المسال عقب اندلاع حريق فيه، بمحطة لإنتاج الغاز المسال في مدينة "كاويان فريمان" الصناعية قرب مدينة مشهد بإقليم خراسان شمال شرقي إيران.

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