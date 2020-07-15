اعلنت خلية الأزمة في واسط، الاربعاء، عن تقليص حظر التجوال في واسط.
وقالت الخلية في بيان تابعته الخليج 365، انه "تقرر تقليص ساعات حظر التجوال في المحافظة لتبدأ من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحاً".
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