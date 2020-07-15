المالكي: على وزارة الصحة تعيين خريجي الكليات الطبية بدل التعاقد مع كوادر اجنبية

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، وزارة الصحة الى تعيين خريجي الكليات الطبية بدل التعاقد مع كوادر اجنبية.

وقال المالكي في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها الخليج 365، "لا تزال معركتنا مع وباء كورونا مستمرة رغم الانتصارات التي يسطرها رجال الجيش الابيض الابطال".

واضاف انه "من اجل الحاق الهزيمة النهائية بهذا الوباء الخطير، بات لزاما على وزارة الصحة الاسراع في استيعاب ابنائنا من خريجي الكليات والمعاهد الطبية ضمن المؤسسات الصحية يدل التعاقد مع كوادر طبية اجنبية".