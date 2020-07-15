الحشد الشعبي يعلن قتل قرداش 'صور'

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عن قتل مسؤول العبرة لتنظيم داعش في محافظة ديالى. وقال قائد قاطع عمليات ديالى بالحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم قتل مسؤول العبرة لتنظيم داعش الارهابي المدعو محمود قرداش البياتي من سكنة ناحية المنصورية وإصابة داعشي اخر بعد أن لاذى بالفرار". واضاف ان "عملية البحث مستمرة في مناطق سنسل التابعة لقضاء المقدادية لملاحقة الارهابيين". Advertisements

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