العراق يعلن عن الموقف الوبائي اليومي لليوم الاربعاء

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص (15185) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (728737)".

و سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1839) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الكرخ 227

مدينة الطب 2

النجف الأشرف 196

السليمانية 21

أربيل 41

دهوك 18

كربلاء 153

كركوك 78

ديالى 93

البصرة 219

ميسان 86

بابل 69

الديوانية 87

ذي قار 250

الأنبار 15

نينوى 16

صلاح الدين 12 بغداد / الرصافة 256بغداد / الكرخ 227مدينة الطب 2النجف الأشرف 196السليمانية 21أربيل 41دهوك 18كربلاء 153كركوك 78ديالى 93البصرة 219ميسان 86بابل 69الديوانية 87ذي قار 250الأنبار 15نينوى 16صلاح الدين 12 والأصابات الجديدة لهذا اليوم: 2110 حالة، وكما يلي: Advertisements