نائب عن سائرون يستغرب من تصريحات وزير الداخلية ويدعوه الى تقديم اعتذار

استغرب النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الاربعاء، من تصريحات وزير الداخلية عثمان الغانمي بمعاقبة من يقصر بواجبه من الضباط، فيما دعاه الى تقديم الاعتذار لابطال قوات الحدود.
وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، "نستغرب من تصريحات وزير الداخلية غير المسؤولة بمعاقبة من يقصر بواجبه من الضباط من رتبة ملازم الى عقيد بنقلهم الى الحدود وكأن العاملين في الحدود هم من المعاقبين وغير الكفؤيين والمتلكئين في اداء واجباتهم".
واضاف العقابي ان "وزير الداخلية ربما نسى او تناسى ان قوات الحدود هم سور حماية البلد وهي جدار الصد الاول لحماية الشعب العراقي من المتسللين والارهابيين والمهربين وكل اصناف المخربين وشتى الوانهم"، مشيرا الى انه "لولا جهودهم وسهرهم لما كان الغانمي وغيره جالسين بأمان هم وعوائلهم".
ودعا العقابي وزير الداخلية الى "تقديم الاعتذار لابطال قوات الحدود بعد ان تجاوز عليهم وعلى واجبهم المقدس بتصريحه غير المسؤول".
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