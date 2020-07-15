العراق يعلن عن الموقف الوبائي اليومي لليوم الاربعاء

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص ( 15185) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 728737 )



- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1839) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 256بغداد / الكرخ 227مدينة الطب 2النجف الأشرف 196السليمانية 21أربيل 41دهوك 18كربلاء 153كركوك 78ديالى 93البصرة 219ميسان 86بابل 69الديوانية 87ذي قار 250الأنبار 15نينوى 16صلاح الدين 12

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2110 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 298

بغداد الكرخ 134

مدينة الطب 64

النجف 123

السليمانية 131

أربيل 40

دهوك 10

كربلاء 122

كركوك 158

ديالى 74

واسط 187

البصرة 165

ميسان 72

بابل 174

الديوانية 68

ذي قار 191

الأنبار 11

المثنى 46

صلاح الدين 42

- الوفيات 87 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 17

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 1

النجف 5

السليمانية 11

أربيل 1

كربلاء 3

كركوك 6

ديالى 1

واسط 2

البصرة 10

ميسان 3

بابل 6

الديوانية 1

ذي قار 9

المثنى 4



مجموع الشفاء : 52621

مجموع الأصابات :83867

الراقدين الكلي: 27814

الراقدين في العناية المركزة: 374

مجموع الوفيات: 3432