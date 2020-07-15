اخبار العالم / اخبار العراق

العراق يعلن عن الموقف الوبائي اليومي لليوم الاربعاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس المستجد في العراق

- تم فحص ( 15185) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 728737 )


- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1839) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة   256
بغداد / الكرخ     227
مدينة الطب        2
النجف الأشرف    196
السليمانية            21
أربيل                 41
دهوك               18                 
كربلاء             153
كركوك              78
ديالى                93            
البصرة             219
ميسان              86
بابل                   69
الديوانية              87
ذي قار               250
الأنبار                15            
نينوى               16
صلاح الدين        12    

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  :  2110  حالة،  وكما يلي:
بغداد الرصافة   298
بغداد الكرخ     134   
مدينة الطب      64     
النجف            123
السليمانية       131         
أربيل           40
دهوك          10                  
كربلاء        122
كركوك       158   
ديالى          74
واسط         187
البصرة       165
ميسان          72
بابل           174
الديوانية       68   
ذي قار        191
الأنبار          11
المثنى          46
صلاح الدين      42      

- الوفيات  87     حالة  وكما يلي :
بغداد الرصافة     17
بغداد الكرخ        7
مدينة الطب       1
النجف             5
السليمانية        11
أربيل         1                  
كربلاء          3
كركوك         6
ديالى            1
واسط           2
البصرة        10
ميسان         3
بابل           6
الديوانية       1
ذي قار        9            
المثنى         4             
 

مجموع الشفاء  :  52621
مجموع الأصابات :83867
الراقدين الكلي:     27814
الراقدين في العناية المركزة: 374
مجموع الوفيات:   3432

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن عن الموقف الوبائي اليومي لليوم الاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا