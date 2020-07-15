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حقوق الإنسان النيابية تدعو وزير الداخلية للتحقيق بوفاة امرأة بكورونا وتقييد زوجها في كركوك

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دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، الأربعاء، وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى التحقيق بوفاة امرأة بفيروس وتقييد زوجها بالسلاسل في محافظة كركوك.
وقال الصالحي في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة تابعت منذ الساعات الاولى حالة المريضة التي توفيت بكورونا وبجنبها زوجها المقيد بالسلاسل الحديدية بسبب كسره للأجهزة التنفسية".

وأضاف أنه "تم التواصل مع مكتب مفوضية حقوق الانسان وتم تزويدنا بتقرير حول هذا الخصوص ولدينا بعض النقاط التي يتم كشفها حول التحقيق"، مؤكداً أنه "تم تقديم مذكرة من مكتبنا الى وزير الصحة للتحقيق بهذا الامر وعلى وزير الداخلية التحقيق الفوري".


وأوضح الصالحي، أنه "قد يكون هناك حالات عدم وجود خدمة صحية في مستشفيات كركوك"، مؤكداً أن "الوضع الصحي في كركوك منهار وهذا ما تم تأكيده منذ اشهر".

ولفت إلى أن "اختيار مستشفى افقي في المحافظة لان يكون مركزا للوباء خاطئ وذلك بسبب عدم وجود مركزية لقناني الاوكسجين في المستشفى وافتقار المحافظة للبنى التحتية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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