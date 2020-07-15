حقوق الإنسان النيابية تدعو وزير الداخلية للتحقيق بوفاة امرأة بكورونا وتقييد زوجها في كركوك

وقال الصالحي في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة تابعت منذ الساعات الاولى حالة المريضة التي توفيت بكورونا وبجنبها زوجها المقيد بالسلاسل الحديدية بسبب كسره للأجهزة التنفسية".

وأضاف أنه "تم التواصل مع مكتب مفوضية حقوق الانسان وتم تزويدنا بتقرير حول هذا الخصوص ولدينا بعض النقاط التي يتم كشفها حول التحقيق"، مؤكداً أنه "تم تقديم مذكرة من مكتبنا الى وزير الصحة للتحقيق بهذا الامر وعلى وزير الداخلية التحقيق الفوري".



وأوضح الصالحي، أنه "قد يكون هناك حالات عدم وجود خدمة صحية في مستشفيات كركوك"، مؤكداً أن "الوضع الصحي في كركوك منهار وهذا ما تم تأكيده منذ اشهر".

ولفت إلى أن "اختيار مستشفى افقي في المحافظة لان يكون مركزا للوباء خاطئ وذلك بسبب عدم وجود مركزية لقناني الاوكسجين في المستشفى وافتقار المحافظة للبنى التحتية".