قائد عمليات الأنبار يعلن تسلم المهام الأمنية في النخيب وعرعر





وأضاف الغنام، "سنطارد الارهاب بعمق الصحراء ولن نسمح له بالتواجد على ارض العراق". وقال الغنام في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات الأنبار وبتوجيه من وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش تكمل انتشار قطعتها العسكرية وتتسلم المهام الأمنية في ناحية النخيب وعرعر والمناطق المحيطة بها وتومن الطريق الدولي بين العراق والسعودية".وأضاف الغنام، "سنطارد الارهاب بعمق الصحراء ولن نسمح له بالتواجد على ارض العراق".

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