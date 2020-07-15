الكهرباء يحتفظ بمدربه لعام إضافي

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "الهيئة الادارية لنادي الكهرباء الرياضي، قررت تجدد عقد المدرب عباس عطية من أجل قيادة الفريق الكروي للموسم 2020-2021".

تجدر الإشارة الى ان عطية يقود الكهرباء منذ موسم 2018 واستطاع ان يقود الفريق لنهائي كأس العراق في نسخته الأخيرة.

