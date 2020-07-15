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الكهرباء يحتفظ بمدربه لعام إضافي

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2020-07-15 | 13:36

الكهرباء يحتفظ بمدربه لعام إضافي

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اعلن نادي الكهرباء الرياضي، تجديد عقد مدربه عباس عطية لموسم إضافي.
وذكر النادي في بيان مقتضب أن "الهيئة الادارية لنادي الكهرباء الرياضي، قررت تجدد عقد المدرب عباس عطية من أجل قيادة الفريق الكروي للموسم 2020-2021".

تجدر الإشارة الى ان عطية يقود الكهرباء منذ موسم 2018 واستطاع ان يقود الفريق لنهائي كأس العراق في نسخته الأخيرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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