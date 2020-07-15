الكهرباء يحتفظ بمدربه لعام إضافي

2020-07-15 | 13:36
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اعلن نادي الكهرباء الرياضي، تجديد عقد مدربه عباس عطية لموسم إضافي.
وذكر النادي في بيان مقتضب أن "الهيئة الادارية لنادي الكهرباء الرياضي، قررت تجدد عقد المدرب عباس عطية من أجل قيادة الفريق الكروي للموسم 2020-2021".
تجدر الإشارة الى ان عطية يقود الكهرباء منذ موسم 2018 واستطاع ان يقود الفريق لنهائي كأس العراق في نسخته الأخيرة.
تجدر الإشارة الى ان عطية يقود الكهرباء منذ موسم 2018 واستطاع ان يقود الفريق لنهائي كأس العراق في نسخته الأخيرة.
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