فيديو لم يعرض من قبل لحادثة اقتحام منزل نانسي عجرم

وتبين أنه أخذ من الفيلم الوثائقي الذي تعتزم منصة "شاهد VIP" عرضه والذي تناول القصة الكاملة للقضية من خلال إجراء مقابلات مع النجمة وزوجها.

وفي الفيديو المسرب سمع صوت نانسي وهي تشير إلى أنها لا تتمنى أن يحدث ذلك مع أي شخص آخر وأن ما أحست به لا يمكن اختباره إلا في حالة مماثلة.



وظهرت في المقطع الذي سجلته كاميرا المراقبة الموجودة في منزلها في حالة توتر مرتدية ملابس النوم وحافية القدمين. وبدت وهي تتحدث إلى عنصرين من الدرك (القوى الأمنية) اللبناني بوجود زوجها وأشخاص آخرين.

ويذكر أن المنصة أعلنت سابقاً أن الفيلم سيعرض يوم الخميس 16 تموز (يوليو) 2020. وكان مدير أعمال النجمة جيجي لامارا كشف في حديث لجريدة "القبس" الكويتية أنها وزوجها تعرضا لتهديد بالقتل بعد الحادثة من قبل شخص مقيم في ألمانيا.