بالفيديو اصحاب المحال المحيطة بساحة الخلاني يطالبون برفع الكتل الكونكريتية

منذ انطلاق التظاهرات في اواخر العام الماضي وحتى اللحظة انقطعت ارزاق اصحاب المحال المحيطة بساحة الخلاني بسبب هذه الحواجز التي تحول دون حركة المتبضعين وقد انتفت الحاجة اليها بعد عودة الحياة الى طبيعاتها في اماكن الاحتجاج .محمد لم يكن حضه جيدا بعدما وضعت هذه الكتلة الكونكريتية على اعتاب محله المخصص لبيع الاجهزة الكهربائية لمدة عام كامل .

وكانت هذ الحواجز قد وضعت لتكون خط صد بين المتظاهرين والقوات الامنية حينما كانت الاحتجاجات في قمة ذروتها