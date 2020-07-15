الكاظمي : القوات التي ستحمي المنافذ تستبدل بين فترة وأخرى

صوت مجلس الوزراء، الأربعاء، على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح، فيما أشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أن القوات التي ستحمي المنافذ الحدودية ستستبدل بين فترة وأخرى.
وقال الكاظمي في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية، إن "مجلس الوزراء صوت من البصرة على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح"، مشيرا الى أن "المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات".
وأضاف الكاظمي، سنطبق "التعامل الالكتروني في المنافذ الحدودية لمنع الفساد"، منوها الى أن "القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية وستستبدل بين فترة وأخرى".
وعقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم الاربعاء، في محافظة البصرة برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.
وأضاف الكاظمي، سنطبق "التعامل الالكتروني في المنافذ الحدودية لمنع الفساد"، منوها الى أن "القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية وستستبدل بين فترة وأخرى".
وعقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم الاربعاء، في محافظة البصرة برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.
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