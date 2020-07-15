إخماد حريق اندلع في حاوية لمواد طبية بالبصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت بالاشتراك مع جهد إطفاء الموانئ من السيطرة وإخماد حادث حريق في مركز المحافظة".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحريق اندلع داخل حاوية تحتوي على (كفوف وكمامات) و انقاذ (4) حاويات مجاورة للحاوية المحترقة، وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع الحريق".

