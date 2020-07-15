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إخماد حريق اندلع في حاوية لمواد طبية بالبصرة

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت بالاشتراك مع جهد إطفاء الموانئ من السيطرة وإخماد حادث حريق في مركز المحافظة".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحريق اندلع داخل حاوية تحتوي على (كفوف وكمامات) و انقاذ (4) حاويات مجاورة للحاوية المحترقة، وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع الحريق".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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