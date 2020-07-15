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المحكمة الاتحادية العليا تنعى احد مسؤوليها

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نعت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، أحد مسؤوليها الاداريين، مشيرة الى ان الوفاة حصلت نتيجة مرض عضال.
وقالت المحكمة في بيان تلقت السومرية ميوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنعى معاون المدير العام بان ضياء خماس التي وافاها الاجل اثر مرض عضال".

واضاف البيان، ان "الفقيدة كانت من خيرة الموظفين امانة، نسأل الله ان يتغمدها فسيح جناته ويلهم اهلها الصبر والسلوان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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