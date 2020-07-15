المحكمة الاتحادية العليا تنعى احد مسؤوليها

نعت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، أحد مسؤوليها الاداريين، مشيرة الى ان الوفاة حصلت نتيجة مرض عضال.
وقالت المحكمة في بيان تلقت السومرية ميوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنعى معاون المدير العام بان ضياء خماس التي وافاها الاجل اثر مرض عضال".
واضاف البيان، ان "الفقيدة كانت من خيرة الموظفين امانة، نسأل الله ان يتغمدها فسيح جناته ويلهم اهلها الصبر والسلوان".
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