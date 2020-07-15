المحكمة الاتحادية العليا تنعى احد مسؤوليها

وقالت المحكمة في بيان تلقت السومرية ميوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنعى معاون المدير العام بان ضياء خماس التي وافاها الاجل اثر مرض عضال".

واضاف البيان، ان "الفقيدة كانت من خيرة الموظفين امانة، نسأل الله ان يتغمدها فسيح جناته ويلهم اهلها الصبر والسلوان".