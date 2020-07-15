الكاظمي يصل البصرة ويعقد جلسة مجلس الوزراء

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير وصل الى البصرة وعقد جلسة مجلس الوزراء. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل صباح اليوم الى محافظة البصرة". واضاف ان "الكاظمي عقد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة".

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