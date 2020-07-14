الاعرجي يقدم استقالته من البرلمان بعد مباشرته بمستشارية الامن الوطني

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي قدم استقالته من البرلمان بعد مباشرته بمستشارية الامن الوطني التزاماً بالدستور. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نويز، إن "الاعرجي قدم استقالته من مجلس النواب بطلب الى رئيس البرلمان بعد مباشرته بمستشارية الامن الوطني التزاماً بالمادة الدستورية التي تمنع الجمع بين العمل التنفيذي والتشريعي". وتنص المادة 49 من الدستور بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي اخر. وكان الاعرجي باشر، اليوم الثلاثاء، بمنصبه الجديد، مؤكداً أن هناك تحديات تحتاج بعضها لمعالجات سريعة، فيما دعا الدول الصديقة الى استمرار وقوفها مع الشعب العراقي.

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