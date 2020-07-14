الكاظمي: الكثير من المشاريع تلكأت بسبب الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الكثير من المشاريع تلكأت بسبب الفساد الإداري والمالي.

وقال الكاظمي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "الكثير من المشاريع تلكأت بسبب الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة"، مشدداً بالقول "لدينا خطة إصلاحية لتعظيم موارد الدولة". وأضاف أن "من الخطأ اعتماد الدولة على مورد النفط فقط ويجب تفعيل القطاعات الأخرى لرفد الموازنة العامة".

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