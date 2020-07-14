الكاظمي: ندعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي والشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جداً

وقال الكاظمي خلال زيارته لعدد من مشاريع القطاع الخاص في كربلاء، بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندعم القطاع الخاص، ونعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه".

وأضاف، أن "تفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل"، مشيراً إلى أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جداً خلال المرحلة المقبلة".



وأكد الكاظمي دعم الحكومة "للمشاريع المحلية والمنتوج العراقي، وسعيها بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية".