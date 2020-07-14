بالفيديو مقابل تخفيض سعر الأمبير .. وقود مجاناً للمولدات الأهلية

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة النفط بـتزويد الوقود مجاناً الى أصحاب المولدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز الكاظمي وخلال اجتماعه مع وزيري الكهرباء والنفط وجه ايضا بتفعيل جميع مشاريع الكهرباء لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الألمانية، واكد الكاظمي عزم الحكومة على معالجة ملف الكهرباء من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات الإنتاج وسد جميع منافذ الفساد في هذا القطاع الحيوي المهم،، واضاف ان ملف الكهرباء يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية، مبينا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة في الفترات الماضية.

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