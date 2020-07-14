الكاظمي يصل كربلاء

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الى محافظة كربلاء.

وقال مراسل الخليج 365، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل قبل قليل الى محافظة كربلاء، وكان باستقابله مسؤولي المحافظة على راسهم المحافظ نصيف الخطابي.

واضاف ان الكاظمي سوف يفتتح عدد من المشاريع المهمه في المحافظة من ضمنها المستشفى التركي والطريق الحولي.