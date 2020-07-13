علي حصني يطلق العنان: ستشاهدون لاعباً مختلفاً عن المواسم السابقة

وقال حصني في حديث للسومرية نيوز، إنه "تلقيت عرضاً من احد الأندية الكويتية لتمثيلها في الموسم المقبل، لكني رفضت العرض وفضلت الاستمرار مع القوة الجوية".

وأضاف ان "مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش واتحاد الكرة يعتقدون انني لا زلت مصاباً وهذا هو سبب عدم استدعائي للمنتخب والحقيقة انني لا اعاني من أي إصابة".



وأوضح بالقول، "اعد الجماهير بأنهم سيشاهدون (علي حصني) مختلف جذرياً عن المواسم السابقة"، مؤكداً بالقول، "انا جاهز لتمثيل المنتخب الوطني اكثر من اي وقت مضى".