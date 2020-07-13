2020-07-13 | 20:23
638 مشاهدة
اكد لاعب نادي القوة الجوية، علي حصني، انه سيظهر بشكل مغاير ومختلف في الموسم المقبل.
وقال حصني في حديث للسومرية نيوز، إنه "تلقيت عرضاً من احد الأندية الكويتية لتمثيلها في الموسم المقبل، لكني رفضت العرض وفضلت الاستمرار مع القوة الجوية".
وأضاف ان "مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش واتحاد الكرة يعتقدون انني لا زلت مصاباً وهذا هو سبب عدم استدعائي للمنتخب والحقيقة انني لا اعاني من أي إصابة".
وأوضح بالقول، "اعد الجماهير بأنهم سيشاهدون (علي حصني) مختلف جذرياً عن المواسم السابقة"، مؤكداً بالقول، "انا جاهز لتمثيل المنتخب الوطني اكثر من اي وقت مضى".
وأضاف ان "مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش واتحاد الكرة يعتقدون انني لا زلت مصاباً وهذا هو سبب عدم استدعائي للمنتخب والحقيقة انني لا اعاني من أي إصابة".
وأوضح بالقول، "اعد الجماهير بأنهم سيشاهدون (علي حصني) مختلف جذرياً عن المواسم السابقة"، مؤكداً بالقول، "انا جاهز لتمثيل المنتخب الوطني اكثر من اي وقت مضى".
كانت هذه تفاصيل خبر علي حصني يطلق العنان: ستشاهدون لاعباً مختلفاً عن المواسم السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.