الصحة: التظاهر حق لكل عراقي الا ان اختيار الوقت والمكان والطريقة لم تكن مناسبة

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في الوقت الذي يقاتل فيه ابطال الجيش الأبيض من اجل سلامة المواطن العراقي وتسعى الوزارة بجدية لمحاربة هذه الجائحة التي عصفت بالعالم".

واضافت انه "على الرغم من كل الظروف الا انها ملتزمة بتقديم خدماتها المستمرة للمواطنين وتواصل مطالباتها لدعم ملاكاتها لنيل حقوقهم وتسعى بالمطالبة المستمرة بتخصيص الدرجات الوظيفية للخريجين الجدد من الملاكات الطبية والتمريضية والصحية والتقنية وكذلك خريجي كليات العلوم وتتابع باستمرار مع وزارة المالية حسم هذا الموضوع".



واكدت الوزارة انه "نتيجةً لما يمر به بلدنا الحبيب من أزمةٍ اقتصادية في ظل ازمة جائحة كورونا وتأخر إقرار الموازنة تاخر تخصيص الدرجات لوزارتنا رغم حاجتنا الماسة لها".

وبينت انه" للأسف الشديد -ورغم ان هذا التأخر غير متعلق بوزارتنا- وبسابقة خطيرة توجهت مجموعة من الخريجين لتتجاوز على حرم وزارة الصحة والتجمع داخل مبنى الوزارة التي ستكون هي الخيمة التي تحتضنهم في المستقبل القريب".

وشددت على ان "هذا الموقف المرفوض جملة وتفصيلاً يجب ان يرفض من أبنائنا الخريجين وان تُثمن جهود الوزارة الجادة بالمطالبة بحقوقهم وتعيينهم حسب القانون".



ودعت الوزارة، القوات الأمنية الى "المحافظة على ممتلكات الوزارة وانهاء هذه الاعتصامات داخل الوزارة وبالطرق السلمية لفسح المجال لمنتسبي وزارة الصحة لمجابهة وباء كورونا".

وتابعت، ان "التظاهر هو حق لكل عراقي الا ان اختيار الوقت والمكان وطريقة التظاهر لم تكن مناسبة و لا تليق بالمتظاهرين".

واهابت الوزارة بـ " المتظاهرين تقدير الموقف الذي يمر به بلدنا الحبيب وأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يكونوا عونا لإخوانهم منتسبي الوزارة".

