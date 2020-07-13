الرافدين يوجه باستئناف الدوام غدا في بعض فروعه لاستكمال صرف رواتب الموظفين

وجه مصرف الرافدين الاثنين، باستئناف الدوام غدا في بعض فروعه لاستكمال صرف رواتب الموظفين . وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وجه بعض فروعه المشمولة في دفع رواتب الموظفين باستئناف الدوام غداً وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لاستكمال عملية توزيع الرواتب". واشار الى "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فايروس كورونا".

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