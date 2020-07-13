وزير العمل يعلن صرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران في بغداد والمحافظات

اعلن وزير العمل عادل الركابي، الاثنين، عن صرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران في بغداد والمحافظات.
وقال الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران في بغداد والمحافظات للمستلمين سابقاً من مصرفَي الرشيد وآشور".
وأضاف أنه "سيتم الصرف من مصرف الرافدين يوم غد الثلاثاء".
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