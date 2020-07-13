العراق والسعودية يؤكدان التزامهما التام باتفاق 'أوبك بلس'

أكد النفط في العراق والسعودية، الاثنين، التزامهما التام باتفاق "أوبك بلس" بشأن تخفيض انتاج النفط.



وأضاف البيان أن "المملكة العربية وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "جرى، اليوم، اتصال هاتفي بين وزير النفط إحسان عبدالجبّار إسماعيل؛ والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة السعودي"، موضحة أن "الحديث بين الوزيرين تركز على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول أوبك بلس".وأضاف البيان أن "المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق يؤكدان التزامهما التام باتفاق أوبك بلس"، مشيراً الى أن "وزير الطاقة السعودي اثنى على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90%، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية". ونقل البيان عن إسماعيل تأكيده "التزام العراق باتفاق أوبك بلس"، مُضيفاً أن "العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100% ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو".

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