الهيئة العامة لتحالف عراقيون تعقد اجتماعها الاول

عقدت الهيئة العامة لتحالف عراقيون، الاثنين، اجتماعاً برئاسة عمار الحكيم. وقال مصدر سياسي لـ الخليج 365، إن "الهيئة العامة لتحالف عراقيون عقدت اليوم اجتماعا برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم". واضاف ان "الاجتماع يعتبر الاول لتحالف عراقيون، لمناقشة الوضع السياسي في البلاد".

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