الاتصالات تنفذ عملية نوعية في ديالى والموصل 'صور'

اعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، عن تنفيذها عملية نوعية في ديالى والموصل، داعية الجميع الى التعاون مع وزارة الاتصالات لانهاء هذا الملف وصولا لخدمة انترنت ممتازة وبكلفة اقل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واشراف السيد وزير الاتصالات اركان الشيباني نفذت وزارة الاتصالات وبالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات وباسناد قواتنا الامنية البطلة بمختلف صنوفها، نفذت وزارة الاتصالات صباح هذا اليوم عملية نوعية مباغتة طالت أوكار ومحطات وأبراج المهربين في محافظتي ديالى ونينوى للقضاء على عمليات تهريب سعات الانترنت الدولية حيث توافرت معلومات عن وجود ابراج ومحطات للتهريب.

واضافت "انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات على انهاء ملف التهريب بشكل كامل ورفد موازنة الدولة بايرادات مالية كبيرة والقضاء على مافيات التهريب التي نخرت الاقتصاد العراقي"، مشيرة الى ان "ذلك جاء استمرارا لعمليات الصدمة التي اطلقتها وزارة الاتصالات في 13 حزيران من هذا العام، حيث تمكنت فرق وزارة الاتصالات هذا اليوم من تدمير عدد من ابراج المهربين ومصادرة العديد من الاجهزة والمحطات العائدة للمهربين".

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واكدت الوزارة "على ضرورة تحسين الخدمة الواصلة للمواطنين مطلع العام المقبل"، داعين "الجميع للتعاون مع وزارة الاتصالات لانهاء هذا الملف وصولا لخدمة انترنت ممتازة وبكلفة اقل".