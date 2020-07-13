أربيل: لا يمكن حجر المصابين بكورونا داخل المطار



أكدت مدير مطار أربيل تلار فائق، الاثنين، عدم امكانية حجر المصابين بفيروس كورونا داخل مطار المحافظة. وقالت فائق في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إنه "لا يمكن حجر المصابين بفيروس كورونا داخل المطار، كون الحجر يحتاج إلى رعاية خاصة"، مبينة أنه "اذا كان هناك حجر فسيكون بالأماكن المحددة من قبل وزارة الصحة في الإقليم".



وأضافت أن "هناك احتمال كبير برفع الحجر الصحي والاعتماد على فحص الدم بحال وصول المسافرين الى المطار"، مؤكدة أنه "من يتوفر لديه الشهادة الصحة فله اجراءات خاصة".

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