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الأولمبية تصدر توضيحاً بشان الاجتماع الثلاثي بين درجال وحمودي وعليوي

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وقال حسين في بيان تلقته الخليج 365، ان "إجتماع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال برئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي تمخّض عن إتفاق بنّاء لتنفيذ وطني، وموضوعي لمفردات رسالة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة على وفق قانون اللجنة الأولمبية العراقية ذي الرقم 29 لسنة 2019، وبما لا يخالف الميثاق الأولمبي الدولي".

وبيّن حسين ان "أية أنباء تتناقلها مواقع التواصل وصفحات الانترنيت، ليست صائبة ولا دقيقة، ولا تُعدّ رسمية بالمرة إن لم تصدر من منافذها الرسمية".

وأضاف قوله ان "المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية يتعامل مع نظيره بوزارة الشباب والرياضة أو لجنة الشباب والرياضة النيابية، ومع الموقع الرسمي للوزارة حصراً".

وفي معرض إيضاحه لما نقلته مواقع غير رسمية، من أنباء مغلوطة قال حسين ان "الأولمبية الدولية إختارت في رسالتها الأخيرة مفردات واضحة المعاني، و نصوصاً لا تحتمل التأويل، أو مغالطات التفسيرات الفردية، وذلك سعياً منها لحسم الملف الأولمبي العراقي".


و لفت حسين الى ان "النقطة 3 من رسالة الأولمبية الدولية الأخيرة تنصّ بوضوح على رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي هو الممثل القانوني الوحيد، والمحاور المباشر للاولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي لحين الانتهاء من الانتخابات المقبلة".

وختم حسين إيضاح المكتب الاعلامي بقوله "ان تسمية او إنتداب أية أسماء مساعدة لحمودي، إذا لزم الأمر، ستحدده الجمعية العمومية في المؤتمر الاستثنائي المقبل، على وفق ما ورد في رسالة الاولمبية الدولية الأخيرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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