وزير التعليم يكشف عن توصية باستكمال اجراءات التعيين لاحتضان حملة الشهادات العليا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاثنين، عن توصية باستكمال اجراءات التعيين لاحتضان حملة الشهادات العليا.

وقال عبد الصاحب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه لدى استقباله عددا من حملة الشهادات العليا انه "تم رفع توصية الى وزارة المالية باستكمال الاجراءات المتعلقة بالتعيينات على حركة الملاك لاحتضان حملة الشهادات العليا وتمكينهم من المباشرة بالوظيفة بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية وتوفر التخصيصات المالية اللازمة".

واضاف ان "وزارة التعليم تتابع باهتمام موضوع تشغيل حملة الشهادات والخريجين الأوائل ضمن الأطر التشريعية النافذة ومن الدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك للسنوات السابقة".

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وأوضح أن "الوزارة وجهت كتابا الى المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن توصية بتمويل رواتب ومخصصات المعينين الجدد على درجات حركة الملاك واستكمال الاجراءات المتعلقة بالدرجات الوظيفية المتوفرة من حركة الملاك مؤكدا أن التعليم العالي تعطي الأولوية لحملة الشهادات العليا بما يسمح باستيعاب هذه الفئة المهمة".



وتابع أن "الوزارة في الوقت نفسه اتخذت الاجراءات التي من شأنها أن تهيء وتساعد على توظيف الخريجين في الجامعات والكليات الأهلية خلال السنة المالية 2020 على وفق آلية عادلة وشفافة".