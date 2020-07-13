إيران تسجّل ارتفاعاً جديداً بالإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و203 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذا ما يشكل زيادة في الوفيات اليومية مقارنة مع 194 حالة وفاة أمس الأحد.
وأشارت إلى "ارتفاع عدد المتعافين إلى 222539، فضلاً عن إجراء مليون و997967 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم".
وأضافت الوزارة أن" أربعة أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : خوزستان، خراسان، أذربيجان الغربية، مازندران".
وبينت، أن "تسعة أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : طهران، فارس، كرمان، البرز، كهكيلوية وبويرأحمد، غلستان، بوشهر، هرمزغان، أذربيجان الشرقية".
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