إيران تسجّل ارتفاعاً جديداً بالإصابات اليومية بكورونا

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 259652، منهم 3375 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 203 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 13032".وأشارت إلى "ارتفاع عدد المتعافين إلى 222539، فضلاً عن إجراء مليون و997967 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم".

وأضافت الوزارة أن" أربعة أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : خوزستان، خراسان، أذربيجان الغربية، مازندران".

وبينت، أن "تسعة أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : طهران، فارس، كرمان، البرز، كهكيلوية وبويرأحمد، غلستان، بوشهر، هرمزغان، أذربيجان الشرقية".

