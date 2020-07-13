بالصور: لعروس هذا الموسم... تسريحات شعر منسدلة بغاية الأناقة

مع اقتراب موعد حفل الزفاف، تقع كل عروس في حيرة لصعوبة اختيار تسريحة الشعر المٌناسبة، لاعتمادها في ليلة العمر.

وفي فصل الصيف، تعتمد الكثير من العرائس تسريحات الشعر المنسدلة، لملائمتها لإطلالة حفلات الزفاف في فصل الصيف، خاصة إذا كان الحفل مقاماً في أحد الأماكن المفتوحة مثل الحدائق أو شاطئ البحر.

إليكِ مجموعة من أجمل تسريحات شعر عروس منسدلة لصيف 2020، لتختاري منها ما يناسب إطلالتك في ليلة زفافكِ: تسريحة شعر عروس منسدلة مع البف والغرة الجانبية



ولإطلالة أكثر جاذبية، يمكنكِ وضع تاج من اللؤلؤ المٌزين بالورود فوق الغرة الجانبية. إذا كنتِ تتمتعين بشعر طويل، يمكنكِ الاستعانة بتسريحة البف ذات الغرة الجانبية، لاعتماد تسريحة الشعر المنسدلة بطريقة أنيقة ومُميزة.ولإطلالة أكثر جاذبية، يمكنكِ وضع تاج من اللؤلؤ المٌزين بالورود فوق الغرة الجانبية. تسريحات شعر منسدلة مع جدائل صغيرة

إذا كنتِ تبحثين عن تسريحة شعر منسدلة أكثر جرأة واختلافاً لإطلالتك في ليلة الزفاف، يمكنكِ الاستعانة بهذه التسريحة المميزة، لشعر منسدل مع جدائل تتوسط منتصف الشعر، إضافة إلى تصفيف بعضالجدائل الصغيرة لتنسدل بحرية مع باقي الشعر على الظهر والأكتاف.

تسريحة شعر عروس منسدلة مع تاج من الورود

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لإطلالة صيفية أكثر جمالاًفي حفل زفافكِ، يمكنكِ الاستعانة بتاج من الورود مع تسريحة شعر منسدلة، وذلك بتقسيم الشعر إلى قسمين، مع وضع تاج كبير من الورود الملونة على مقدمة الرأس.

وتناسب هذه التسريحة صاحبات الشعر الطويل والقصير ومتوسط الطول على حد سواء. تسريحة شعر قصير منسدلة

إذا كنتِ تتمتعين بشعر قصير، وترغبين في اعتماد تسريحة شعر منسدلة، يمكنك الاستعانة بهذه التسريحة، بجمع شعرك إلى الوراء، مع وضع إكسسوار كبير من اللؤلؤ والورود القماشية على أحد جانبي الرأس فوق الإذن مباشرة، وارتداء قرط دائري صغير ليُكمل إطلالتك الناعمة. تسريحة شعر عروس منسدلة مموجة

لإطلالة أكثر نعومة، يمكنكِ الاستعانة بتسريحة الشعر المنسدل المموج، وهي الإطلالة التي تناسب صاحبات الشعر القصير والطويل على حد سواء.

كما يمُكن تزيين هذه التسريحة الأنيقة بوضع أكسسوار للشعر من الورود واللؤلؤ، على أحد جانبي الشعر، ليمنحكِ مظهراً مُميزاً وجذاباً.